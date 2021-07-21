Нардепа с ОПЗЖ облили зеленкой

Год назад 21 июля народного депутата от прокремлевской ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой. Это произошло под Верховной Радой.
Нардепа облили зеленкой ветераны.
Волошин подбежал к мужчине, которого держала полиция, и ударил его в лицо.
А нардеп от "Слуга народа" Евгений Шевченко, на которого тоже попала зеленка, кричал: "Фашисты!"
"Мы вас всех найдем", - заявил Волошин ветеранам.
Внимание! Ненормативная лексика!
"Слуга" Шевченко позже пригрозил: "Каленым железом выжигать преступность улицы. Они понимают только силу".
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17 июля Волошин на заседании Верховной Рады заявил, говоря о Крыме: "Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Которая не имеет суверенитета. Я вчера специально не пришел на это торжественное собрание (16 июля состоялось торжественное заседание парламента по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. - Gazeta.ua), потому что нечего отмечать".
Народные депутаты обращались к председателю СБУ Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство касательно антиукраинских высказываний Волошина.
"Данные призывы охватывает статья Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено наказание за публичные призывы лица, которое является представителем власти, с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины с разжиганием национальной вражды", - говорилось в депутатском обращении.
Евгений Шевченко ездит в Беларусь к самопровозглашённому президенту страны, диктатору Лукашенко. Поет там для него на концертах.
Также "слуга народа" на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах".
В мае Шевченко исключили из фракции "СН".
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