Нардепа с ОПЗЖ облили зеленкой

Фото: София Середа, "Радіо Свобода"

Год назад 21 июля народного депутата от прокремлевской ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой. Это произошло под Верховной Радой.

Нардепа облили зеленкой ветераны.

Волошин подбежал к мужчине, которого держала полиция, и ударил его в лицо.

А нардеп от "Слуга народа" Евгений Шевченко, на которого тоже попала зеленка, кричал: "Фашисты!"

"Мы вас всех найдем", - заявил Волошин ветеранам.

Внимание! Ненормативная лексика!

"Слуга" Шевченко позже пригрозил: "Каленым железом выжигать преступность улицы. Они понимают только силу".

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17 июля Волошин на заседании Верховной Рады заявил, говоря о Крыме: "Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Которая не имеет суверенитета. Я вчера специально не пришел на это торжественное собрание (16 июля состоялось торжественное заседание парламента по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. - Gazeta.ua), потому что нечего отмечать".

Народные депутаты обращались к председателю СБУ Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство касательно антиукраинских высказываний Волошина.

"Данные призывы охватывает статья Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено наказание за публичные призывы лица, которое является представителем власти, с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины с разжиганием национальной вражды", - говорилось в депутатском обращении.