Нардеп Шевченко нанес ущерб Украине, но выгнать из Рады его нельзя - "слуги"

Евгений Шевченко избирался от "Слуги народа" по округу в Запорожье. Фото: "Радіо Свобода"

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко, которого исключили из фракции, нанес ущерб международному имиджу Украины. Об этом сообщил сайт партии "Слуга народа" в понедельник.

"Своими действиями господин Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами. А также нанес ущерб международному имиджу Украины как предсказуемого партнера с последовательной политикой, что руководствуется демократическими европейскими ценностями", - заявил председатель партии, нардеп Александр Корниенко.

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По его словам, фракция приняла решение об исключении Шевченко большинством голосов.

Кроме высказывания собственной политической позиции он позволял себе заявления в сфере внешней политики, несогласованные ни с президентом, ни с Министерством иностранных дел, говорят в политсиле.

"Мы не можем заставить его уйти из парламента, потому что он мажоритарщик.

К слову, мы сознательно выступаем за отмену мажоритарки. Думаю, что следующие выборы в Верховную Раду должны пройти по пропорциональной системе, это будет страховкой от политической коррупции", - сказал Корниенко.

Вчера, когда в Беларуси задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, Шевченко восхвалял самопровозглашенного президента страны, диктатора Александра Лукашенко. 20 апреля Шевченко в Минске встречался с Лукашенко. В позапрошлом году "слуга народа" на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах". В феврале он ездил на сборы к самопровозглашенному президенту Беларуси.