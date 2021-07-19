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Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко

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Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
Шевченко решил выступить на "Славянском базаре". Фото: "Фокус"

Народный депутат Украины Евгений Шевченко пришел на фестиваль "Славянский базар" в белорусском Витебске.

Там он спел дуэтом с украинским композитором Николо Петраша. Опубликовал видео выступления.

Они исполнили песню "Четыре времени года". После выступления депутат поблагодарил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко. Затем подарил одному из исполнителей приз "зрительских симпатий от украинского народа".

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"Я хочу искренне поблагодарить моего друга, президента Александра Лукашенко, организаторов этого прекрасного праздника и весь белорусский народ за то, что вы настоящие и честные. И за то, что вы продолжаете эту традицию. Славянский базар – это место, где наши народы объединены общим: песня, музыка, общая культура", - заявил он.

Народного депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко исключили из фракции. В "СН" заявили, что нардеп нанес ущерб международному имиджу Украины.

Беларусь экстренно посадила самолет Ryanair, сообщив о минировании. После посадки лайнера был задержан оппозиционный журналист, которого белорусские власти обвиняют в терроризме.

Когда в Беларуси задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, Шевченко восхвалял самопровозглашенного президента страны, диктатора Александра Лукашенко.

20 апреля Шевченко в Минске встречался с Лукашенко. В позапрошлом году "слуга народа" на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистов". В феврале он ездил на встречу к самопровозглашенного президента Беларуси.

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