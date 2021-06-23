На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз

Грузинский лидер прибыла в Украину. На официальной церемонии возле Мариинского дворца в Киеве произошел конфуз. Фото: president.gov.ua

В Киеве во время приветственной церемонии по случаю приезда президента Грузии Саломе Зурабишвили военнослужащий почетного караула уронил ножны от сабли.

Инцидент произошел возле Мариинского дворца, в котором утром проходила встреча грузинского лидера с президентом Владимиром Зеленским.

На кадрах видно, как военнослужащий промаршировал с поднятой саблей к президентам, однако не удержал футляр и он упал перед Зарубишвили. Военный не растерялся и быстро его поднял.

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В среду, 23 июня, в Киев с официальным визитом прибыла президент Грузии Саломе Зурабишвили. В рамках визита она встретилась с Владимиром Зеленским. Руководители государств беседовали с глазу на глаз. Также будет расширена встреча сторон. Зурабишвили встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.