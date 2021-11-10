На СНБО вспомнили о Медведчуке

Санкции против Медведчука были введены в феврале. Фото: Reuters

Самолет нардепа от ОПЗЖ Виктор Медведчука, подозреваемого в государственной измене и находящимся под санкциями, не выпускают из Украины.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, сообщает Gazeta.ua

"Сегодня было принято решение в отношении трех самолетов, продолжающих курсировать в Соединенных Штатах, на компании, на которые они оформлены - наложение санкций.

Все те самолеты, которые считают необходимым, что они будут без разрешения где-нибудь передвигаться, они будут преследоваться. Все их регистрации будут отслеживаться. Мы этого попускать не будем.

Хочу напомнить, что непосредственно самолет Медведчука с первого дня санкций находится в аэропорту "Жуляны", сейчас имеет другое название. И он никуда ни разу отсюда не отправлялся", – рассказал Данилов.

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В то же время председатель СБУ Иван Баканов сообщил, СНБО рекомендовали применить санкции в отношении новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией "JET4U S.R.L."

"На момент принятия решения о санкциях четыре воздушных судна находились за пределами Украины, а один – самолет, который использовал Медведчук – находился в аэропорту "Жуляны". Там он находится и сейчас. Впоследствии бенефециары судов начали менять владельцев и обслуживающие компании", - рассказал Баканов.

В феврале СБУ предложила обновить санкции, применив их уже к новым собственникам-нерезидентам.

"Но на этом подсанкционные субъекты не остановились. Мы фиксируем попытки сменить собственников, обслуживающие компании и бортовые номера. И таким образом обойти санкции. Но я не думаю, что эти юридические уловки дадут свой результат", - заявил Баканов.

В феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу с ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Также СНБО ввела санкции против Медведчука и жены, Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. В мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и Козаку Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Козак находится в розыске, его имущество арестовал суд. 8 октября Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.