На Медведчука натянули электронный браслет

Суд отправил Медведчука под домашний арест в четверг. Фото: Сергей Старостенко/ Gazeta.ua

На подозреваемого в государственной измене народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука надели электронный браслет. Об этом сообщил офис генерального прокурора в ответ на запрос, пишет "РБК-Украина".

"Полиция надела браслет на подозреваемого вчера вечером в ГУ Нацполиции в Киеве", - рассказали в пресс-службе.

При процедуре присутствовал прокурор.

Первый заместитель генерального прокурора Роман Говда сказал, что Медведчуку пока не инкриминируют финансирование терроризма, поскольку российские оккупанты не признаны террористическими организациями. Однако этот вопрос рассматривается.

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11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве. Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.