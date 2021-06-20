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воскресенье, 20 июня 2021 13:30

На Банковой произошли изменения

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На Банковой произошли изменения
Два года назад Зеленский заявлял, что в здании на улице Банковая будет художественный музей. Фото: УНН

Два года назад президент Владимир Зеленский заменил Администрацию президента на Офис. Указ издал 20 июня 2019-го.

Офис создал, реорганизовав и сократив численность работников АП.

"Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией полномочий", - говорится в указе.

Финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности ОП осуществляет Государственное управление делами. Оплату работников определяет Кабинет министров.

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Через пять дней Зеленский назначил бывшего адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана руководителем ОП.

Его заместителями стали Сергей Трофимов, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Вадим Пристайко, Юрий Костюк, Алексей Гончарук.

Накануне указа о создании ОП, 19 июня Зеленский делал журналистам экскурсию в кабинете на улице Банковая.

"Я хочу переехать. Есть идея, есть план, есть конкретные здания. Но у нас уже есть очень крутая идея, что потом делать с Банковой. Это будет большой художественный музей", - заявлял Зеленский.

В следующем году в феврале Андрея Богдана заменили на должности руководителя ОП Андреем Ермаком.

Ермак как руководитель патронатной службы президента, регулярно нарушает писаные и неписаные правила классической дипломатии, писали СМИ.

В Ермака - 10 заместителей. Среди них - Олег Татаров, который при президентстве беглеца Виктора Януковича занимал руководящую должность в МВД, в разгар Революции достоинства получил от Януковича звание "Заслуженный юрист Украины".

На этой неделе петиция за увольнение Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. Его назначал Зеленский в августе прошлого года.

"Во время Революции достоинства Татаров утверждал, что милиция "не использует оружие", а митингующие погибли из-за ранения в затылки. А значит, стреляли в них не милиционеры, а "люди, которые были рядом", - сказано в петиции.

Окружение президента, в частности помощник Сергей Шефир, руководитель ОП, заместитель пользуются номерами прикрытия, которые по закону им не предусмотрены, сообщали журналисты Bihus.info.

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Дата
20
июня

На Банковой произошли изменения

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