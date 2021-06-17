Ермак неприятно удивил американцев - СМИ

Ермак регулярно нарушает правила дипломатии, пишет издание. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 14 июня пытался поговорить по телефону с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Однако в американском офисе отказались соединить своего шефа с Ермаком. Об этом сообщило ZN.UA со ссылкой на источники.

Позже американцы предложили связать его с должностным рангом пониже - директором по вопросам Европы Совета национальной безопасности Амандой Слот. Ермак от разговора отказался, распорядившись перевести звонок на одного из своих заместителей.

Подобное поведение Ермака неприятно удивило американскую сторону.

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Ермак регулярно нарушает писаные и неписаные правила классической дипломатии. Для нынешней американской администрации руководитель ОП - это не вице-президент, которым он себя, похоже, чувствует. Джейк Салливан мог бы пообщаться, например, с секретарем СНБО Алексеем Даниловым или, скажем, с главой МИД Дмитрием Кулебой, но отнюдь не с руководителем патронатной службы украинского президента, пишет издание.

Позже издание НВ опубликовало комментарий Ермака. Он назвал информацию "фейком".

"Информация" со ссылкой на неизвестные источники о моем телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, который якобы планировался и не состоялся, полностью не соответствует действительности", - заявил руководитель ОП.

Окружение президента Владимира Зеленского, в частности Андрей Ермак, пользуется номерами прикрытия, которые по закону руководителю ОП не предусмотрены, сообщали журналисты Bihus.info.