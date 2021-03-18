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четверг, 18 марта 2021 16:44

Мыкытась подыграл Татарову - активисты

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Мыкытась подыграл Татарову - активисты
Президент Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя ОП в августе прошлого года. Фото: hromadske.ua

Подозреваемый в завладении имуществом Национальной гвардии бывший народный депутат Максим Мыкытась отказался от апелляционной жалобы, с помощью которой дело заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова могли вернуть в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом в четверг на заседании в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда сообщил судья Николай Глотов, пишет "Слово і діло"

В декабре прошлого года Печерский районный суд города Киева обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать дело заместителя руководителя ОП в НАБУ и передать его другому органу. Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко передал дело следователям СБУ.

"Апелляция ВАКС закрыла производство по этой жалобе, а вернуть дело в НАБУ с помощью Антикорсуда уже не получится", - сообщила общественная организация Центр противодействия коррупции.

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Мыкытась подыгрывает таким образом Татарову и прокурорам Венедиктовой, заявляет ЦПК.

"Все выглядит очень подозрительным и очень похоже на договорняки между бывшими знакомыми (Татаровым и Мыкытасем).

Если это действительно так, то вполне вероятно, что следующим шагом Мыкытася будет отказ от показаний о Татарове, с помощью которых НАБУ сообщило о подозрении чиновнику Офиса президента.

Кстати, на заседании Антикорсуда прокурор Грицан сообщил, что в деле Татарова пока ни одного решения так и не принято: ни о закрытии дела, ни о его завершении и передаче в суд", - сообщает Центр противодействия коррупции.

Раніше НАБУ повідомляло, що Офіс генерального прокурора прагне вивести справу Татарова з підслідності бюро.

28 грудня 2020 року суд з обрання заступнику керівника ОП запобіжного заходу перенесли, бо не з'явилися прокурори.

18 грудня Татарову повідомили про підозру про давання хабаря за видачу недостовірного письмового висновку судового експерта в справі про заволодіння 81 млн грн Національної гвардії.

НАБУ відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання Венедіктової у справу.

На початку грудня ЗМІ повідомляли, що НАБУ і САП підготували підозру Татарову, але генпрокурорка відсторонила 4 прокурорів, які вели цю справу.

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18
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