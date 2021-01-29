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пятница, 29 января 2021 15:27

Венедиктова спасает Татарова - НАБУ

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Венедиктова спасает Татарова - НАБУ
Венедиктова не реагирует на обращения, заявляют в бюро. Фото: @pgo.gov.ua

Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой стремится вывести дело заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова с подследственности Национального антикоррупционного бюро. Об этом НАБУ сообщило в пятницу.

Изменением подозрения на нетяжкую некоррупционную статью хотят вывести из-под ответственности лиц, задействованных в совершении преступления, среди которых - заместитель руководителя ОП.

Несмотря на доказательства, свидетельствующие о предоставлении бывшим народным депутатом Максимом Микитасем взятки и подтверждением этого им самим во время допросов, прокурор ОГП 27 января переквалифицировал преступление, инкриминируемое экс-нардепу, на некоррупционное.

Следовательно, созданы формальные основания для устранения детективов НАБУ от расследования резонансного преступления, соучастником которого является заместитель руководителя ОП, заявили в бюро.

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Директор НАБУ Артем Сытник по согласованию с прокурорами САП 28 декабря обратился в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании уголовного производства. Также 5 января Сытник направил ОГП постановление о необходимости поручения досудебного расследования по этому делу детективам. Однако до сих пор Венедиктова указанные решения не выполнила.

Также Офис генерального прокурора фактически заблокировал возможность обжалования в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда решения Печерского райсуда города Киева об изменении подследственности по делу Татарова, сообщает НАБУ.

28 декабря суд по избранию заместителю руководителя ОП меры пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры.

18 декабря Татарову сообщили о подозрении в даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.

НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело.

В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

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