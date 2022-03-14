Мы проходим самое большое испытание в нашей жизни - Зеленский

Зеленский обратился к гражданам Украины. Фото: ОП

Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский заявил, что мы проходим самое страшное испытание в нашей истории, но мы это выдержим.

Он обратился к своему героически воюющему народу, видеообращение размещено на страницах в социальных сетях Офиса президента Украины.

"Я четко предупреждал НАТО: если не будет жестких превентивных санкций против Российской Федерации, она пойдет войной", сказал он.

Он поблагодарил всех врачей и медицинских сестричек, работающим в Киеве, в Днепре, в Виннице, во Львове, в Чернигове, на Донбассе, в Харькове, в Мелитополе, в Мариуполе.

"Сегодня состоялись важные международные переговоры: Болгария, Словакия, Чехия, Румыния, Польша, Британия", заявил Зеленский.

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Он сказал, что готовятся переговоры между Украиной и оккупантами на уровне президентов.

Президент Владимир Зеленский посетил в госпитале раненых защитников Украины. "Испытываю безграничную гордость за Вооруженные Силы Украины. Благодаря нашим защитникам и защитницам украинцы не стали рабами и никогда не станут", - отметил президент.