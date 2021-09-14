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вторник, 14 сентября 2021 21:45

МВД будет требовать повышения зарплат полицейским

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МВД будет требовать повышения зарплат полицейским
Монастырский хочет больших зарплат полицейским. Фото: Нацполиция

Министерство внутренних дел будет требовать повышения зарплат украинским полицейским.

Ранее МВД стабильно получало средства из ковидного фонда для доплат полицейским. Об этом сообщает министр Денис Монастырский.

"Острым остается вопрос заработной платы работников полиции. Из-за низкой зарплаты офицеры меняют работу. Денежное обеспечение необходимо пересматривать в контексте бюджетного процесса, который сейчас продолжается", - сказал министр.

Монастырский отметил, что в Нацполиции зарплаты корректируются в пределах 12-16 тыс. грн, с надбавками и выплатами за выслугу лет.

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"Такие зарплаты минимально возможные для сельских общин или районных центров. Такая зарплата недостаточна для офицера общины, который работает на несколько сел. А в городах она фактически не выдерживает конкуренции.

Сейчас нардепы, которых привлекли к проектам МВД, понимают ценность и необходимость обеспечения безопасности страны. К ним мы и будем обращаться за поддержкой, чтобы после внесения проекту госбюджета, который Закон обязывает подать уже завтра в парламент через предложения депутатских комитетов, фракций, групп. Мы предоставим предложения по выравниванию баланса средней заработной платы по регионам. Это то, что сможет выровнять и оставлять на местах кадры, которые сегодня работают в Национальной полиции", - сказал Монастырский.

Правительство хочет сократить разрыв в зарплатах женщин и мужчин. Подготовили план до 2023 года.

Минэкономики подготовило проект "Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года и утверждение плана мероприятий по ее реализации". Документ должен одобрить Кабмин.

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