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четверг, 10 февраля 2022 18:10

Мураев занимался расизмом на своем телеканале - регулятор впаял штраф

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Мураев занимался расизмом на своем телеканале - регулятор впаял штраф
Петиция к президенту Зеленскому о закрытии телеканала собрала голоса.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал канал "Наш" за расистские заявления его владельца, бывшего "регионала" Евгения Мураева.

Об этом сообщили "Детектор медіа".

Мураев разжигал национальную рознь, употреблял расистские и исламофобские выражения, выяснил регулятор. При этом ведущие телеканала не реагировали.

В эфире Мураев заявил: "Париж ужасный. Извините, он чёрный. И там просто страшно спускаться в метрополитен. И там ужасное классовое неравенство".

После этого гость программы, киевский депутат Сергей Таран уточнил, что значит "черный" и видит ли Мураев в этом проблему. На что тот ответил:

"Насыщенный афроамериканцами. Да, я вижу в этом проблему. Я вижу там трудовых мигрантов, которые не ассимилируют. Я вижу, как в Германии нападают на женщин. Вы, наверное, дорогие украинцы, к этому не готовы. Брюссель превратился просто в мусульманскую какую то мекку. Хиджабы. Достаточно страшно и некомфортно там находится. Если вы говорите о мировом терроризме".

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В повторной трансляции высказывания снова распространялись.

Телеканал был оштрафовали на 124 тыс. грн. По другому каналу Мураева "Наша Прага" регулятор сообщил, что канал не уплатил предварительный штраф за подобные нарушения и не устранил их.

Поэтому Нацсовет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии.

17 января петиция прекратить вещание телеканала "Наш" собрала 25 тыс. голосов. Президента Владимира Зеленского призвали инициировать на заседании СНБО санкции в отношении телеканала.

2 февраля сотни людей вышли под телеканал с требованием его закрыть.

В прошлом году Нацсовет оштрафовал "Наш" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды. Также - за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины и трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника.

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Дата
10
февраля

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