Мураев занимался расизмом на своем телеканале - регулятор впаял штраф

Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал канал "Наш" за расистские заявления его владельца, бывшего "регионала" Евгения Мураева.
Об этом сообщили "Детектор медіа".
Мураев разжигал национальную рознь, употреблял расистские и исламофобские выражения, выяснил регулятор. При этом ведущие телеканала не реагировали.
В эфире Мураев заявил: "Париж ужасный. Извините, он чёрный. И там просто страшно спускаться в метрополитен. И там ужасное классовое неравенство".
После этого гость программы, киевский депутат Сергей Таран уточнил, что значит "черный" и видит ли Мураев в этом проблему. На что тот ответил:
"Насыщенный афроамериканцами. Да, я вижу в этом проблему. Я вижу там трудовых мигрантов, которые не ассимилируют. Я вижу, как в Германии нападают на женщин. Вы, наверное, дорогие украинцы, к этому не готовы. Брюссель превратился просто в мусульманскую какую то мекку. Хиджабы. Достаточно страшно и некомфортно там находится. Если вы говорите о мировом терроризме".
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В повторной трансляции высказывания снова распространялись.
Телеканал был оштрафовали на 124 тыс. грн. По другому каналу Мураева "Наша Прага" регулятор сообщил, что канал не уплатил предварительный штраф за подобные нарушения и не устранил их.
Поэтому Нацсовет решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии.
17 января петиция прекратить вещание телеканала "Наш" собрала 25 тыс. голосов. Президента Владимира Зеленского призвали инициировать на заседании СНБО санкции в отношении телеканала.
2 февраля сотни людей вышли под телеканал с требованием его закрыть.
В прошлом году Нацсовет оштрафовал "Наш" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды. Также - за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины и трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника.
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