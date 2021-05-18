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вторник, 18 мая 2021 11:18

Медведчук не приближенный к Путину, он шестерка - Bihus.info

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Медведчук не приближенный к Путину, он шестерка - Bihus.info
Медведчук создал образ приближенного к Путину. Фото: Reuters

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, создал образ приближенного к президенту РФ Владимиру Путину. На самом деле он договаривается о встрече с тем неделями через секретарей. Об этом говорится в сюжете журналистов Bihus.info.

"С Путиным у него связь такая совсем не приближенная. Да, он им отчитывается, получает указания. Однако руководят им (Медведчуком. - Gazeta.ua) люди уровня заместителя премьера, или помощника Путина.

А годами в Украине культивировался образ приближенного к Путину Медведчука - кума. На пленках - это шестерка с шестерок. Создается впечатление, что прямой связи с Путиным у него вообще нет.

В 2014-м, чтобы встретиться, он неделями договаривается через протокольную службу", - говорит журналист Денис Бигус.

Журналисты опубликовали записи разговоров, где голос похож на Медведчука. Беседует с заместителем руководителя администрации Путина Антоном Вайно.

- Как бы доложить, чтобы доложили руководителю, я там готов подскочить.

Затем разговор с руководителем протокола Путина Владимиром Островенком.

- Срочно просят один вопрос. С руководителем.

- Готов прилетет сегодня-завтра?

- Да! Я всегда готов. Володя, ты же знаешь.

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Со временем ближе к Путину Медведчук не становится. Он не может просто взять и набрать Путина. Для этого ему надо долго, упорно и унизительно проситься, говорится в сюжете.

Еще один разговор с руководителем протокола Путина:

- Володя, я чего звоню. Попроси руководителя, я хочу увидеться на минут десять. Там есть вопрос, надо проконсультироваться. Скажи, что хочу посоветоваться по нескольким вопросам. Если можно.

- Угу. Ну это только на следующей недели.

- Володя, ну я ж. Когда можно - тогда, ну ты же знаешь.

Затем еще одна просьба:

- Ну я тебя прошу, скажи, что очень важно для меня.

И еще одна:

- Володя, ну спроси. Потому что... ну очень надо.

"Прорваться к такому "близкому куму" у Медведчука занимает две недели", - говорит Денис Бигус.

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.

В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве.

Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.

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