Медведчук не приближенный к Путину, он шестерка - Bihus.info

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, создал образ приближенного к президенту РФ Владимиру Путину. На самом деле он договаривается о встрече с тем неделями через секретарей. Об этом говорится в сюжете журналистов Bihus.info.
"С Путиным у него связь такая совсем не приближенная. Да, он им отчитывается, получает указания. Однако руководят им (Медведчуком. - Gazeta.ua) люди уровня заместителя премьера, или помощника Путина.
А годами в Украине культивировался образ приближенного к Путину Медведчука - кума. На пленках - это шестерка с шестерок. Создается впечатление, что прямой связи с Путиным у него вообще нет.
В 2014-м, чтобы встретиться, он неделями договаривается через протокольную службу", - говорит журналист Денис Бигус.
Журналисты опубликовали записи разговоров, где голос похож на Медведчука. Беседует с заместителем руководителя администрации Путина Антоном Вайно.
- Как бы доложить, чтобы доложили руководителю, я там готов подскочить.
Затем разговор с руководителем протокола Путина Владимиром Островенком.
- Срочно просят один вопрос. С руководителем.
- Готов прилетет сегодня-завтра?
- Да! Я всегда готов. Володя, ты же знаешь.
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Со временем ближе к Путину Медведчук не становится. Он не может просто взять и набрать Путина. Для этого ему надо долго, упорно и унизительно проситься, говорится в сюжете.
Еще один разговор с руководителем протокола Путина:
- Володя, я чего звоню. Попроси руководителя, я хочу увидеться на минут десять. Там есть вопрос, надо проконсультироваться. Скажи, что хочу посоветоваться по нескольким вопросам. Если можно.
- Угу. Ну это только на следующей недели.
- Володя, ну я ж. Когда можно - тогда, ну ты же знаешь.
Затем еще одна просьба:
- Ну я тебя прошу, скажи, что очень важно для меня.
И еще одна:
- Володя, ну спроси. Потому что... ну очень надо.
"Прорваться к такому "близкому куму" у Медведчука занимает две недели", - говорит Денис Бигус.
11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.
В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве.
Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.
13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.
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