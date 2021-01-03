Матиос объяснил, почему поддерживает легализацию оружия

Экс-прокурор считает, что каждый украинец имеет право на ношение, хранение и приобретение короткоствольного оружия.

Каждый украинец имеет право на ношение, хранение и приобретение короткоствольного оружия, если он не является наркоманом или психически больным человеком.

Такое мнение высказал бывший Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью Анастасии Дайнод на телеканале ZIK.

"Я исповедую принцип, что каждый украинец имеет право на ношение, хранение и приобретение (оружия - ред.). Я за легализацию короткоствольного оружия. Каждый украинец должен иметь, как и в Америке. Потому что украинская история говорит о том, что каждый казак имел свою саблю, имел свой пистолет, имел коня, а если он не имел коня то имел копья. Поэтому, украинец должен иметь короткоствольное оружие, если он в сознании, если он не является наркоманом или больным человеком ", - сказал Матиос.

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Как известно, Министерство внутренних дел готово сотрудничать с международными партнерами в вопросах контроля за оборотом оружия.