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пятница, 23 июля 2021 10:39

Литва заговорила о членстве Украины в НАТО в обмен на "Северный поток-2"

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Литва заговорила о членстве Украины в НАТО в обмен на &quot;Северный поток-2&quot;
Украина и Литва являются стратегическими партнерами. Фото: "Радіо Свобода"

Украине необходимо предоставить План действий по членству в НАТО в обмен на завершение строительства "Северного потока-2". Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Delfi.

"Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить.

Вижу возможности исправить эту ошибку, если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг, чтобы потребовать вывода российских войск с территории Украины", - сказал литовский министр.

По словам Ландсбергиса, новый газопровод - огромная победа для российского президента Путина, и за нее он должен платить действительно высокую цену.

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"Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км.

Газопровод угрожает безопасности Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Строительство "Северного потока-2" завершили на 99%, остановить его не было возможности, заявил президент США Джозеф Байден.

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