"Северный поток-2" угрожает безопасности Украины: государство инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией

"Северный поток-2" угрожает безопасности Украины. Фото: pravda.com.ua

Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока-2".

"Согласно статье 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ касаемо Северного потока 2, который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС", - сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

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МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Имеет длину 1234 км. В декабря 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их восстановили в конце 2020-го. Президент России Владимир Путин 4 июня 2021 года объявил о завершении прокладки труб первой нитки газопровода. Вторую нитку планировали достроить за два месяца. По словам президента РФ, Газпром готов к заполнению трубопровода газом.