"Кварталовец" рассказал о контракте с каналом Коломойского и президентстве Зеленского

Александр Пикалов является художественным руководителем "Женского квартала". Фото: pravda.com.ua

"Студия Квартал 95" еще не подтвердила контракт на следующий год с телеканалом "1+1" олигарха Игоря Коломойского.

Об этом рассказал актер студии Александр Пикалов в интервью "Українська правда".

На вопрос, будет ли "Квартал" продлевать контракт до 2022 года, Пикалов ответил: "После того, как Владимир Александрович стал президентом, пожалуй, что-то изменилось. И сейчас с нами подтверждают контракт каждый год".

"С "Вечерним кварталом" еще нет. Сейчас будет спойлер: с "Женским кварталом" - да", - рассказал актер.

На вопрос, может ли "Вечерний квартал" перейти на другой телеканал, Пикалов сказал: "Думаю, теоретически может. Я не знаю условий контракта. И не знаю, что с нашим ранее сделанным продуктом. Все концерты "Квартала" кому-то принадлежат. Это ведь тоже имущество. Может, мы не являемся собственниками, я этого не знаю. Мне это было всегда неинтересно".

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Также актер заявил, что президент Владимир Зеленский "перерос "Квартал".

"Если говорить о возвращении: я не вижу его пути назад в "Квартал".

Он стал мудрее, сильнее. Может, снимет кино или книгу напишет. Но он перерос "Квартал" на 100 голов. Не думаю, что он вернется", - сказал Пикалов.

По словам актера, Зеленский "сильно изменился".

"Он реже взрывается. Потому что на творческой стезе он часто - ух!", - рассказал "кварталовец".

Перед избранием президентом Зеленский был художественным руководителем ООО "Квартал 95". 3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Офшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур Коломойского офшорным фирмам Зеленского и его соратников. "Кварталовцы" зарегистрировали более 10 фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В офисе президента заявили, что в фильме нет никаого компромата, а Зеленский сказал, что в фильме "сюжет не очень". Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларацию президента Зеленского и проверяет декларацию председателя СБУ Ивана Баканова относительно расследования журналистов Pandora Papers.