"Кучма скромнее был" - сети обсуждают "слуг" в Трускавце

Сегодня и завтра в Трускавце, что во Львовской области, проходит выездное заседание парламентской фракции "Слуга народа".
Ряд депутатов приехали в город на поезде.
Сегодня в Трускавце также будут чиновники во главе с премьером Денисом Шмыгалем. Президент Владимир Зеленский приедет завтра.
На собрании обсудят кадровые ротации - замену спикера Дмитрия Разумкова, четырех министров, сообщали СМИ.
Во время развлекательной части программы депутатам вручат "партийный Оскар".
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Перед приездом "слуг народа" у гостиничного комплекса Rixos Prykarpattya появилась усиленная охрана.
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