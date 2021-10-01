"Кучма скромнее был" - сети обсуждают "слуг" в Трускавце

Сегодня и завтра в Трускавце, что во Львовской области, проходит выездное заседание парламентской фракции "Слуга народа".

Ряд депутатов приехали в город на поезде.

Сегодня в Трускавце также будут чиновники во главе с премьером Денисом Шмыгалем. Президент Владимир Зеленский приедет завтра.

На собрании обсудят кадровые ротации - замену спикера Дмитрия Разумкова, четырех министров, сообщали СМИ.

Во время развлекательной части программы депутатам вручат "партийный Оскар".

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