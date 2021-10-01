В поезде подписи за отставку Разумкова не собирали: "слуги" приехали в Трускавец

"Слуги" приехали с костюмами. Фото: @ukrpravda

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец, где должно состояться двухдневное собрание фракции.

Видео опубликовала "Українська правда".

На платформе депутаты сказали, что им известна та же программа, что и журналистам.

Очевидно, что будут решать внутренние организационные вопросы, как дальше работать фракции, а также кадровые вопросы.

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По словам "слуг", в поезде не собирали подписи за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Нардеп Алексей Жмеренецкий заявил, что поездку и проживание оплачивают депутаты из своих средств, пишет "Цензор.НЕТ".

"Мы скинулись. Деньги заносил наш секретариат. Централизованно покупали билеты, но за наш счет. А сейчас, как я понимаю, будем оплачивать отель. Оплата при заселении", - рассказал "слуга".

"Партия может оплачивать какие-то партийные вещи, но те, которые не являются услугами для депутатов.

Потому что НАПК потом предъявит претензии: объясните, почему вы проживали на курорте. Для НАПК это не просто какой-то тренинг или корпоративная встреча, а типа курорт. И они считают, что мы в саунах и бассейнах будем все эти три дня.

Поэтому проживание в этих отелях партия не могла оплатить", - объяснил нардеп.

Журналистов, у которых были приобретены билеты, пересадили от "слуг народа" в другие вагоны. 30 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова. Выездное заседание фракции в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом.