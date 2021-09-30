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четверг, 30 сентября 2021 23:21

Пассажирам поезда "Киев-Трускавец" достались депутатские места: их переселили

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Пассажирам поезда &quot;Киев-Трускавец&quot; достались депутатские места: их переселили
Выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце состоится 1-2 октября. Фото: Фейсбук/annasteshenko

Пассажиров поезда, который следует в Трускавец, пересаживают в другие вагонов.

Об этом в Фейсбуке написал журналист Анна Стешенко.

Инцидент произошел в поезде "Киев-Трускавец", билеты на который она и ее коллега купили заранее.

"Как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места. Дальше - больше. Прибегает начальник поезда и дрожащими руками показывает телеграмму... Долго извинялся, хотя он здесь точно ни к чему. В итоге нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными", - пишет Стешенко.

Нардепам достался вагон с заранее заправленной постелью, добавила она.

"Один из видных нардепов "Слуги" (из Одессы. Фамилию называть не буду, но кому надо, тот сразу поймёт) пошутил, осматривая вагон: "Ты ж представляешь! СкоКа они его мыли перед нами?"- пишет журналистка.

Выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом Владимиром Зеленским.

Заседание будет проходить в отеле Rixos-Prykarpattya. Одноместный номер в гостинице составляет для одного человека от 2840 до 20600 грн в сутки.

Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера, четырех министров.

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