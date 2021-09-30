Отель в Трускавце, куда заедут "слуги", окружили полицией

Фото: @radiosvoboda

У гостиничного комплекса "Rixos Prykarpattya" в Трускавце, где состоится выездное заседание фракции "Слуга народа", появилась усиленная охрана.

Фото опубликовала "Радіо Свобода".

"На территории трускавецкого "Риксоса" десятки полицейских и представителей государственной охраны.

Завтра здесь должна начаться так называемая "Большая фракция" депутатов от "Слуги народа". На мероприятии ждут президента", - сообщают журналисты.

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Выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом Владимиром Зеленским. Заседание будет проходить в отеле Rixos-Prykarpattya. Одноместный номер в гостинице составляет для одного человека от 2840 до 20 600 грн в сутки. Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера, четырех министров.