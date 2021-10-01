"Приехал раньше посмотреть, готовы ли встречать президента" - заместитель руководителя ОП в Трускавце

Кирилл Тимошенко сказал, что в ОП отвечает за региональную политику.

В Трускавец, где собралась фракция "Слуга народа", приехал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Также сегодня туда прибудут министры и премьер Денис Шмыгаль.

Видео из Трускавца опубликовал LB.ua.

"Будут все заместители руководителя Офиса президента. И Кабинет министров тоже. Мы приехали, чтобы пообщаться с фракцией, потому что есть много разных планов", - рассказал Тимошенко.

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Он подтвердил, что президент Владимир Зеленский приедет в Трускавец в субботу.

"Президент будет завтра, а большая часть Офиса президента - сегодня. И министры, и премьер будут сегодня.

Именно поэтому мы приехали сюда. Как ответственный за региональную политику в Офисе президента я приехал раньше, чтобы понимать, что все готово и мы можем встречать президента", - сказал Тимошенко.

1 октября народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец, где должно состояться двухдневное собрание фракции. Днем ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил выдать подписные листы за отзыв спикера Дмитрия Разумкова.