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Консультации с Офисом президента были, но темников не давали - председатель ВСК в деле "вагнеровцев"

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Консультации с Офисом президента были, но темников не давали - председатель ВСК в деле &quot;вагнеровцев&quot;
В ОП проводили консультации относительно трактовки заявления Зеленского по делу "вагнеровцев". Фото: УНН

Об этом сказала председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по делу "вагнеровцев", народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Об этом она рассказала в интервью "Українська правда".

На вопрос, что депутат называла операцию по задержанию "вагнеровцев" спецмероприятием, а президент Владимир Зеленский утверждал про иностранную операцию, Безуглая ответила:

"Я и к президенту обращалась, и проводила консультации в Офисе президента относительно трактовки его заявления.

Это было о Российской Федерации и о Беларуси. То есть ситуация была уже неконтролируемая и навязывалась с их стороны. Это, вероятно, выражение позиции президента как наиболее информированного лица в государстве. То есть уже по результатам, как минимум, ему было известно, что мы потеряли контроль и фактически проиграли в этой контригре между несколькими спецслужбами стран соседних".

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"Слуга" отрицает, что ей говорят, что можно рассказывать, а что нет.

"Нет, таких случаев не было. Но было определенное волнение, скажем так, предостережение со стороны как фракционного руководства, так и в Офисе президента. Но никаких указаний или темников, ничего этого не было", - заявила Безуглая.

"Основной сценарий предусматривал, что выманивают их ("вагнеровцев". - Gazeta.ua), и самолет будет лететь из Минска в Турцию. Но были и дополнительные сценарии. В частности, один из дополнительных сценариев, который потом еще и рассматривался как вариант реализации, когда было много рисков - это посадка самолета", - также рассказала Безуглая.

10 сентября Марьяна Безуглая провела брифинг, на котором заявила, что "вагнеровцев" должны были задержать в Стамбуле. И что спецслужба Украины "проиграла в борьбе" со спецслужбами Беларуси и РФ.

Во фракции "Европейская солидарность" заявили, что в работе ВСК не участвовала ни одна другая фракция или группа кроме "Слуги народа". И что Офис президента "прикрывают".

В июне президент Зеленский заявил, что "предупредил" белорусского диктатора Александра Лукашенко о "вагнеровцах".

В прошлом году 29 июля 33 боевиков задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские спецслужбы вели операцию по розыску и задержанию боевиков, причастных к сбитию малайзийского боинга, жертвами которого стали 298 гражданских, и украинского самолета Ил-76, когда погибли 49 военных. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации от ближайшего окружения Зеленского. Отложить операцию якобы попросил руководитель ОП Андрей Ермак.

В ответ Ермак заявил о "спланированной дезинформационной кампании".

В этом году в Верховной Раде требовали расследования государственной измены.

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