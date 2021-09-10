Представительница "Слуги народа" распространила откровенную ложь - пресс-служба "Европейской Солидарности"

Представительница "Слуги народа" Марьяна Безуглая распространила откровенную ложь.

Именно пятый президент Украины Петр Порошенко санкционировал начало спецоперации против ПВК Вагнера. Так же как президент Владимир Зеленский завалил ее финал, перечеркнув рискованную высокопрофессиональную работу украинских спецслужб, пишет пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Владимир Зеленский признал, что предупредил Лукашенко. Неужели это не повод, чтобы допросить его?

ПсевдоТСК исключительно из верных "Слуг", в работе которой сегодня не участвовала ни одна другая фракция или депутатская группа, имеет одну цель - прикрыть и защитить предателей в Офисе президента.

Поэтому "Европейская Солидарность" не учавствовала и не будет участвовать в их представлении. Мы требуем голосования полномочной ВСК при участии всех политических сил парламента, за исключением пророссийской ОПЗЖ.

ВСК - это инструмент оппозиции. Власти должны расследовать срыв спецоперации силами правоохранительных органов в первую очередь СБУ.

Петр Порошенко готов дать показания СБУ, но она за 13 месяцев не провела ни одного следственного действия по расследованию преступления. Это означает, что служба, вместо того чтобы установить истину и защитить государство, прячет концы в воду и покрывает преступников. Не получится. Слишком много следов и свидетелей. И преступление - без срока давности", - говорится в заявлении.