Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт

Андрей Длигач: "Украинские олигархи — это прежде всего представители крупного бизнеса, которые вмешиваются в политику ради сохранения собственных активов". Фото: Gazeta.ua

Олигархи — это бизнесмены, которые идут в политику, чтобы отстоять свои преференции. С ними надо не воевать на уничтожение, а искать выгодные компромиссы. На них держится значительная часть экономики. Отделение бизнеса от политики — главная цель деолигархизации. Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Андрей Длигач.



— Олигархи в Украине являются значительной силой, — говорит он. — Так просто они не сдадутся. Медведчук — это типичный агент российского влияния, который не может быть отнесен к украинскому олигархату или политикуму. Украинские олигархи — это прежде всего представители крупного бизнеса, которые вмешиваются в политику и медийное пространство ради сохранения собственных активов и преференций, которые им предоставляет государство. Деолигархизация в этом секторе предусматривает вывод крупного бизнеса из политики и медиа и реальную работу Антимонопольного комитета. Но проукраинские олигархи не являются врагами Украины. Они должны быть не посажены, а переведены в формат крупного бизнеса. С ними нужно заключить определенную договоренность, провести амнистию капитала. Все это нужно ради сохранения значительной части украинской экономики и дальнейших возможностей ее роста. Конечно, олигархи должны быть отстранены от распределения государственного бюджета и сконцентрироваться на инвестициях в развитие, а не на проедание бюджетных денег.

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Стоит также помнить, что в Украине есть большое количество мелких олигархов регионального уровня. Они держатся за местную власть в городах и областях, занимаются контрабандой или держат большой местный бизнес. Это значительно более сложная проблема, потому что таких мини-олигархов не десятки, а сотни. Поэтому надо иметь немалую решимость для борьбы с ними.

Надо ограничить политическую рекламу. Таким образом олигархи потеряют интерес к СМИ как к инструменту воздействия

Как именно власть может уменьшить влияние олигархов в стране?

Украинское законодательство построено таким образом, что у правоохранительной системы фактически нет рычагов, чтобы ввести определенные ограничения. Единственный легальный инструмент — это Антимонопольный комитет. К сожалению, от одной каденции к другой АК не становится более эффективным. Одновременно принимается одно решение против олигархов и десять в пользу них. Именно он должен стать главным двигателем деолигархизации. Это первое. Второе — необходимо изменить законодательство, ограничить политическую рекламу. Таким образом олигархи потеряют интерес к СМИ как к инструменту воздействия. Третье — надо провести политическую реформу. Частично она уже осуществлена — происходит децентрализация, однако в то же время она приводит к усилению местных олигархов.

Если лишить олигархов возможности влиять на распределение государственного бюджета, они перестанут интересоваться политикой

Тут вопрос к государству — как оно способствует становлению общин. Министерство финансов уже создало инструменты открытого бюджета. Граждане уже могут требовать от местных властей, чтобы распределения денег было прозрачным и община могла на него влиять. Если лишить олигархов — глобальных и местных — возможности влиять на распределение государственного бюджета, они перестанут интересоваться политикой. Ведь именно казна является источником существования олигархов в политике. И четвертое — амнистия. Коррупционеры, контрабандисты, нечистые на руку приватизаторы являются врагами для страны. Но здесь нужен системный подход с пониманием последствий. Воевать по принципу "все против всех" нет смысла. Надо гарантировать права крупного бизнеса на те объекты, которые были в свое время приватизированы. Из-за этого у олигархов отпадет необходимость иметь собственные политические силы, чтобы не допустить пересмотра приватизации.

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У всех олигархов отпадет такая необходимость?

Я уверен, что и Ахметову, и Пинчуку, и Жеваго, и другим украинским олигархам нет смысла заниматься политикой. Политическую игру продолжат такие фигуры, как Коломойский и Фирташ. Их деятельность должна быть ограничена решениями судов и прокуратуры. А остальные олигархи согласятся на сделку с государством относительно их выходу из политики в плоскость бизнеса.

Закон о деолигархизации может стать базовым для просмотра работы Антимонопольного комитета и судебной реформы

Зеленский анонсировал обнародование в ближайшее время законопроекта о деолигархизации, который он поручил разработать СНБО, Антимонопольному комитету и Офису президента еще 15 апреля. Что должно быть главное в этом законе?

Я не поддерживаю действий СНБО против контрабанды и олигархов, но по сути это абсолютно правильное решение в условиях разрушенной судебной системы и очень неэффективной работы прокуратуры. К сожалению, оно несовершенно в юридическом плане. Но по этому закону я вижу положительные проукраинские интенции президента. И я уверен, что несмотря на несовершенство закона о деолигархизации он не вульгаризирует саму идею борьбы с олигархатом. Наоборот — он может стать базовым законом, на основании которого будет пересмотрен закон об Антимонопольном комитете и проведена судебная реформа, а также заработает антикоррупционная инфраструктура. Поэтому я с нетерпением жду текст и обсуждение этого закона.

Государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать "пятую колонну". Это ближайшие задачи, стоящие перед властью, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, сейчас олигархи оказывают "яростное сопротивление" реформам, и президент Владимир Зеленский "хорошо осознает проблему". Президент Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, чтобы исключить их влияние на экономику, законы и Верховную Раду. В документ можно уверенно добавить 13 человек. В законопроекте о статусе олигархов будет семь критериев. Речь идет о финансовых параметры и влиянии на политическую сторону. Если человек подпадает под параметры — будет признаваться олигархом, к которому будут применены санкции, чтобы он потерял один или два из тех параметров. Самым богатым олигархом в Украине является Ринат Ахметов. Его состояние оценивают в $7,6 млрд.