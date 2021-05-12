Данилов рассказал об обнаглевших олигархах и ликвидации "пятой колонны"

В СНБО уже насчитали 13 олигархов. Фото: Facebook.com/danilov.oleksiy

Государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать "пятую колонну". Это ближайшие задачи, стоящие перед властью, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Наряду с военной агрессией Российской Федерации одной из основных угроз национальной безопасности является олигархическая система", - написал он в Facebook

"С годами олигархическая система, которая все больше укреплялась и заплывала финансовым коррупционным жирком, становилась все увереннее в себе и все наглее вмешивалась в украинскую политику.

Олигархические группы через инкорпорированных во власть "своих правильных" кадров фактически приватизировали сектора отечественной экономики - газовую, химическую, энергетическую, нефтеперерабатывающею сферы и протянули свои когти к прибыльному аграрному сектору. Монополии привели к глубинной коррупции", - заявил секретарь СНБО.

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По словам Данилова, сейчас олигархи делают "яростное сопротивление" реформам и президент Владимир Зеленский "хорошо осознает проблему".

"Проблема, в свою очередь, осложняется существованием "пятой колонны" внутри страны, которая смогла стать влиятельным фактором, благодаря, в частности, российским коррупционным деньгам.

Россия в течение десятилетий сознательно и последовательно, через коррупционные схемы развращала украинский политический класс, сознательно уничтожала украинскую экономику, формируя собственные группы влияния и захватывая новые сегменты в политической, экономической, медийной, религиозных сферах жизнедеятельности государства", - заявил Данилов.

"По моему мнению, по предварительной оценке, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы - воздействие на власть", - добавил секретарь СНБО.

Президент Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах. 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.