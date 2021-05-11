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вторник, 11 мая 2021 13:47

Законопроект об олигархах: в СНБО уже нашли 13 человек

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Законопроект об олигархах: в СНБО уже нашли 13 человек
По данным СМИ, самым богатым олигархом в Украине является Ринат Ахметов. Фотоколлаж: LIGA.net

Президент Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах. В документ можно уверенно вписать 13 человек. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на форуме "Украина 30. Безопасность страны" во вторник.

Данилов заявил об "одном из больших вызовов".

"На последнем заседании Совета нацбезопасности и обороны президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитета, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют большое влияние на нашу экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы.

Готовя этот документ, мы имеем в виду 13 человек, которых можем с уверенностью отнести к олигархической среде. Они имеют большое влияние внутри и вне нашей страны", - заявил Данилов.

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В законопроекте о статусе олигархов будет семь критериев.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский встречался с американским госсекретарем Этон Блинкеном. Обсуждали в частности коррупцию и олигархов в Украине.

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