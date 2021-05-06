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четверг, 06 мая 2021 12:50

Олигархи, коррупция и российская агрессия: что сказал Зеленскому Блинкен

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Этот год будет фундаментальным в отношениях между Украиной и США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Несмотря на то, что это первая встреча, команда (американская. - Gazeta.ua) прекрасно ориентируется, что у нас происходит. Прекрасно знают ситуацию на Донбассе. Я благодарен Соединенным Штатам, поддерживающих нас, наш суверенитет, территориальную целостность.

Мы обсудили вопрос оккупации наших территорий, незаконной аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, обсудили вопрос "Северного потока-2". Это для Украины очень чувствительный вопрос. В этом вопросе есть разные позиции в Европе, к сожалению. Но в этом вопросе мы общие с США.

Благодарен за поддержку и мощную санкционную политику.

Мы обсудили вопросы реформ в Украине.

В целом встреча содержательная. Это будет фундаментальный год отношений между Украиной и США. В год 30-летия независимости будет важная "Крымская платформа". Первая площадка о помощи деоккупации нашего полуострова. Я пригласил президента США и вице-президента. Верим, что США обязательно будут с нами. Будут у нас в гостях", - заявил Зеленский.

Автор: president.gov.ua
  Встреча состоялась в четверг
Встреча состоялась в четверг

Энтони Блинкен заявил, что США ценят дружбу и партнерство с Украиной.

"Вы сейчас на пути к восстановлению и развитию этого партнерства. Мы стоим вместе с вами для того, чтобы поддерживать процветающее и светлое будущее.

Мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Эту позицию разделяют все члены G7.

Мы глубоко почтили память тех, кто отдал свою жизнь за демократию Украины. Мы видели Мемориальная стену, память тем, кто отдал свою жизнь, с фотографиями. Это очень мощно, потому что мы видим в тех фотографиях жизни каждого человека и думаем об их родителях, братьях, сестрах, детях. Которые потеряли своих родственников в борьбе за независимость Украины", - сказал он.

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На встрече обсуждали евроатлантический курс Украины, рассказал американский чиновник.

"Ту работу, которую проводит Украина, чтобы продвигать реформы, искоренять коррупцию и воплощать общие ценности, которые есть между нашими странами.

Мы говорили о реформировании институтов. Потому что есть очень много различных интересов, которые выступают против усилий Украины по реформированию и борьбы с коррупцией. К ним относятся внешние силы - такие как Россия. И внутренние - такие как олигархи и мощные лица, которые преследуют собственные узкие интересы нелегитимными средствами за счет народа Украины.

Поэтому борьба с коррупцией является одним из важнейших вопросов для украинского народа и решающим для улучшения его жизни.

Мы также говорили о вопросах, касающихся корпоративного управления, прозрачности, независимости антикоррупционных органов и реформу судебной власти.

Говорили об угрозах, которые наблюдаются со стороны России. Наблюдаем за этими событиями очень тщательно... Видим, что на границе с Украиной есть концентрация российских сил, крупнейшая из 14-го года. Мы поддерживаем вас, наши союзники и партнеры также. Мы обращаемся к России, чтобы они перестала применять агрессию против Украины.

Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя против агрессии России. Хотя некоторые силы России были отведены от границы с Украиной, однако некоторые остаются.

Ежедневно есть жертвы на контактной линии. Также есть кибератаки, злоупотребления. Все это происходит каждый день.

Мы против действий России по дестабилизации в Украине. Поддерживаем антикоррупционные реформы. Коррумпированные силы и агрессия России пытаются добиться одинаковых целей - отобрать у украинского народа то, что принадлежит ему по праву", - сказал Блинкен.

Зеленский заявил, что военная и финансовая поддержка Украины со стороны США увеличивается.

"Говорили о вопросах Альянса и вероятное очень серьезное двустороннее соглашение", - сказал глава государства.

В апреле президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джозефом Байденом. Байден заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Они обсудили реформы и борьбу с коррупцией.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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Дата
06
мая

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