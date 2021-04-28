По олигархам хотят ударить законом

В законопроекте о статусе олигархов, который анонсировал президент Владимир Зеленский, будет семь критериев. Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Касательно антиолигархического закона я знаю только общее видение, что там планируется прописать.
Это статус олигарха - кто это такой и по каким параметрам он будет определяться. И лицу, которое будет определено олигархом, планируют предоставить какую-то юридическую ответственность, или оно должно сделать все, чтобы выйти из этого статуса", - цитирует вице-спикера "Українська правда"
Речь идет о "финансовых параметрах, влиянии на политическую сторону".
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Если человек подпадает под параметры - будет признаваться олигархом, к которому будут применены санкции, чтобы она потеряла один или два из тех параметров, под которые попадает.
По словам Стефанчук, речь идет о "каком-то виде юридической ответственности".
В апреле президент Владимир Зеленский заявил, что предложил разработать законопроект о статусе олигарха. Чтобы исключить их влияние на экономику, законы и Верховную Раду.
Самым богатым олигархом в Украине является Ринат Ахметов. Его состояние оценивают в $7,6 млрд.
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