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среда, 28 апреля 2021 11:20

По олигархам хотят ударить законом

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По олигархам хотят ударить законом
Власти планируют применять санкции. Фотоколлаж: LIGA.net

В законопроекте о статусе олигархов, который анонсировал президент Владимир Зеленский, будет семь критериев. Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Касательно антиолигархического закона я знаю только общее видение, что там планируется прописать.

Это статус олигарха - кто это такой и по каким параметрам он будет определяться. И лицу, которое будет определено олигархом, планируют предоставить какую-то юридическую ответственность, или оно должно сделать все, чтобы выйти из этого статуса", - цитирует вице-спикера "Українська правда"

Речь идет о "финансовых параметрах, влиянии на политическую сторону".

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Если человек подпадает под параметры - будет признаваться олигархом, к которому будут применены санкции, чтобы она потеряла один или два из тех параметров, под которые попадает.

По словам Стефанчук, речь идет о "каком-то виде юридической ответственности".

В апреле президент Владимир Зеленский заявил, что предложил разработать законопроект о статусе олигарха. Чтобы исключить их влияние на экономику, законы и Верховную Раду.

Самым богатым олигархом в Украине является Ринат Ахметов. Его состояние оценивают в $7,6 млрд.

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