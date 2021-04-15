СНБО принял второй пакет санкций против контрабандистов

Совет нацбезопасности и обороны Украины принял новый пакет санкций против контрабандистов.
Санкции применяются к 12 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
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Президент отметил, что некоторые фигуранты санкций имеют по несколько гражданств, поэтому с этим вопрос планируют разобраться.
"Это не финал. Внес предложение разработать законопроект о статусе олигарха - чтобы исключить их влияние на экономику, законы и ВРУ", - сказал Зеленский.
На заседании также обсуждались вопросы Донбасса.
"Подробностей разглашать не могу, однако уверяю - украинская армия готова", - отметил глава государства.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".
По его словам, "впервые в истории Украины" введены персональные санкции - заблокированы активы и имущество - человек, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".
Позже Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал имена лиц, против которых были введены санкции.
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