Ахметов и Пинчук: Forbes составил рейтинг украинских миллиардеров

В апреле 2020-го у Ахметова было только $ 2,2 млрд. Фото: "УНИАН".

Ринат Ахметов занял первую строчку в обновленном рейнтинге украинских миллиардеров Forbes. Его активы оцениваются в $7,6 млрд. В апреле 2020-го у Ахметова было только $ 2,2 млрд.

В список вошло семь бизнесменов. Их состояние в целом оценивается в $ 19 млрд, сообщает Forbes.

На втором - Виктор Пинчук. Его состояние которого за год выросли на 1,2 млрд и сейчас составляют $ 2,5 млрд. Дальше - Константин Жеваго. У него - $2,4 мдрд.

Игорь Коломойский - четвертый - 1,8 млрд. А Геннадий Боголюбов занял пятое место с состоянием в 1,7 млрд долларов США.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко имеет 1,6 млрд и занимает шестую строчку рейтинга.

На последнем месте бизнесмен с русскими корнями Вадим Новинский.

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну. После этого Офис президента Украины заявил о деолигархизации.