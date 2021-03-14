Ахметов и Пинчук: Forbes составил рейтинг украинских миллиардеров

 
Ексклюзивы
1/5
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 261
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2079
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1026
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 522
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2826
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1413
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 18774
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 279
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 360
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2520
Фото
Все фото
13
8
5
8
4
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Как в Киеве празднуют День добровольца
Как в Киеве празднуют День добровольца
5 поваров сделали рекордный рулет с блинов
5 поваров сделали рекордный рулет с блинов
Кличко принял участие в учениях по территориальной обороне
Кличко принял участие в учениях по территориальной обороне
Как выглядит &quot;Буковель&quot; во время локдауна
Как выглядит "Буковель" во время локдауна
Видео
Все видео
Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза
Показали, как киевляне штурмовали секонд-хенд в день завоза
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 684
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2520
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 378
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 387
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 63
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
воскресенье, 14 марта 2021 17:09

Ахметов и Пинчук: Forbes составил рейтинг украинских миллиардеров

  Комментировать
Ахметов и Пинчук: Forbes составил рейтинг украинских миллиардеров
В апреле 2020-го у Ахметова было только $ 2,2 млрд. Фото: "УНИАН".

Ринат Ахметов занял первую строчку в обновленном рейнтинге украинских миллиардеров Forbes. Его активы оцениваются в $7,6 млрд. В апреле 2020-го у Ахметова было только $ 2,2 млрд.

В список вошло семь бизнесменов. Их состояние в целом оценивается в $ 19 млрд, сообщает Forbes.

На втором - Виктор Пинчук. Его состояние которого за год выросли на 1,2 млрд и сейчас составляют $ 2,5 млрд. Дальше - Константин Жеваго. У него - $2,4 мдрд.

Игорь Коломойский - четвертый - 1,8 млрд. А Геннадий Боголюбов занял пятое место с состоянием в 1,7 млрд долларов США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах

Пятый президент Украины Петр Порошенко имеет 1,6 млрд и занимает шестую строчку рейтинга.

На последнем месте бизнесмен с русскими корнями Вадим Новинский.

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну.

После этого Офис президента Украины заявил о деолигархизации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ахметов и Пинчук: Forbes составил рейтинг украинских миллиардеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
марта

"Я - офіційний ідіот" - солдату Швейку віповнюється 100 років

Вместе 24/7: месяц назад влюбленные скувалися цепью

Королевская чета выгнали из страны иудеев

Самое читаемое
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
15
 Просмотров: 13986
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
5
 Просмотров: 12708
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
5
 1 Просмотров: 11025
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
 Просмотров: 10260
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
 2 Просмотров: 9585
Общество
Работодатели бесплатно доставляют к работе-украинка об уровне жизни в Катаре
Работодатели бесплатно доставляют к работе-украинка об уровне жизни в Катаре
6
 Просмотров: 126
64 - посмертно: президент вручил госнаграды украинским добровольцам
64 - посмертно: президент вручил госнаграды украинским добровольцам Просмотров: 81
Президент подписал закон о ветеринарной медицине
Президент подписал закон о ветеринарной медицине Просмотров: 261
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
13
 Просмотров: 261
Как в Киеве празднуют День добровольца
Как в Киеве празднуют День добровольца
8
 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
8
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
5
Зеленского будут выдвигать на второй срок
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
2
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
1
"Приватбанк" стал для Зеленского политической ловушкой
Голосов: 55554
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть