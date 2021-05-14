"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский

В 2019 году один из олигархов проиграл выборы, пишет Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявляет, что впервые за много лет в Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Об этом он написал в колонке на "Фокус"

"Минус Медведчук. Он был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество в ущерб стране. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами", - пишет Зеленский.

Он заявил о процессе трансформации Украины.

"Кто сумел воспользоваться полностью возможностями, которые были у нас с 1990-х годов? Вы знаете фамилии этих людей. Они ежегодно перечисляются в списке самых богатых украинцев. А что же остальные? Общество должно просто адаптироваться к тому, как эти избранные и приближенные к ним распределяли между собой ресурсы - политический, финансовый, промышленный, медийный.

И игру по правилам, "избранные" моделировали для себя. Откровенно скажу, государство, где есть подобное неравенство, точно не сможет быть комфортным и конкурентным", - пишет президент.

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Зеленский отметил: абсолютное большинство украинцев не сочла такую ситуацию справедливой.

"Именно это и отразилось на итогах выборов 2019 года. То, с каким красноречивым результатом проиграл тогда один из олигархов, наглядно демонстрирует, на что на самом деле рассчитывает общество", - говорится в статье.

С помощью законных инструментов Медведчука лишили возможности откровенно бить по стране и наносить разрушительный ущерб государственной безопасности. Это могли бы сделать и власти, которые были раньше. Если бы хотели. Но тогда считалось, что олигархи - это выгодно, закономерно и гарантирует стабильность, отметил Зеленский.

На примере Медведчука можно увидеть, что такое статус олигарха. Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда в них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет, пишет президент.

Он заявил, что в ближайшее время обществу будет представлен законопроект о деолигархизации.

"Нам очень нужны максимальная прозрачность экономических отношений, недопущение деструктивных концентраций ресурсов и равенство всех граждан перед законом и судом.

В любой трансформации должна быть цель.

Это же не просто движение ради движения и путь без компаса и карты. Украинцы должны стать понятными миру так же, как каждый из нас сразу понимает, что отличает Францию, Германию, Польшу, Канаду, Израиль и других, кто богаче и обеспечивает своим людям комфортную жизнь", - заявил Зеленский.

"А конкретные действия на этом пути - целый пакет системных реформ, связанных друг с другом, которые должны уничтожить традиционный олигархический строй и заменить его гораздо более справедливыми социально-экономическими отношениями", - резюмирует президент.

13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа от ОПЗЖ, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест. Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов. В этом же подозревают и другого нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который по словам главы СБУ скрывается в России.