Кличко хочет сделать Крищенко своим заместителем - СМИ

Фото: пресс-служба мэра Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко хочет утвердить своим заместителем Андрея Крищенко - бывшего начальника главного управления Национальной полиции в Киеве.

Об этом сообщает ZN.UA.

По данным издания, Крищенко планируют назначить во время сессии Киевского городского совета 23 сентября. Мэр и экс-начальник всегда работали добрососедски и взаимовыгодно. Кличко неоднократно говорил разным людям в своем окружении: "Таких бы, как Крищенко, и клонировать".

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Предложение городского председателя Киева генерал принял сразу.

Однако его назначение не только усилит команду мэра опытным кадром, но и даст сигнал: экс-министр внутренних дел Арсен Аваков с Кличко. Ведь без благословения бывшего министра Крищенко мог бы и не принять предложение мэра. Слишком тесно в восприятии Банковой сплетенные имена Авакова и Крищенко.

Заместитель-силовик необходим Кличко, в том числе, для коммуникации с правоохранителями, которые за последнее время открыли ряд дел против команды мэра. При этом обыски периодически происходят не только в КГГА, но и на коммунальных предприятиях Киева, пишет издание.

15 июля Верховная Рада поддержала отставку Авакова. 4 августа Кабинет министров уволил с должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. 5 августа Крищенко подал в отставку.