Глава столичной полиции подал в отставку

Начальник главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко написал рапорт на увольнение. Фото: npu.gov.ua

Начальник главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку.

Об этом стало известно сегодня, 5 августа, сообщают информированные источники ряда изданий.

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Крищенко возглавлял столичную полицию с 2015 года.

Что стало причиной отставки и связано ли решение со вчерашними событиями в Кабмине (ветеран АТО Владимир Прохнич угрожал взорвать гранату. - Gazeta.ua) - пока не известно.

15 июля Верховная Рада поддержала отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Нардепы отдали за это решение 291 голос. А 4 августа Кабмин уволили с должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко