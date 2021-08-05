Глава столичной полиции подал в отставку

Начальник главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку.
Об этом стало известно сегодня, 5 августа, сообщают информированные источники ряда изданий.
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Крищенко возглавлял столичную полицию с 2015 года.
Что стало причиной отставки и связано ли решение со вчерашними событиями в Кабмине (ветеран АТО Владимир Прохнич угрожал взорвать гранату. - Gazeta.ua) - пока не известно.
15 июля Верховная Рада поддержала отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Нардепы отдали за это решение 291 голос. А 4 августа Кабмин уволили с должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко
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