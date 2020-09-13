Киев делает шаг к признанию ЛДНР, Лукашенко продает Беларусь Путину: 5 блогов недели

Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют встретиться в Сочи 14 сентября. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает пять блогов, которые были самыми популярными на этой неделе на сайте.

1. Трехсторонняя контактная группа 9 сентября договорилась о совместной инспекции позиций, которые якобы построили украинские морские пехотинцы. А именно наблюдатели ОБСЕ, представитель СЦКК ООС и некие офицеры так называемой ДНР. (Инспекцию 10 сентября отменили. - Gazeta.ua). Украинская сторона не подумала о возможных провокациях. Не давила на Россию, ссылаясь на отчет ОБСЕ, и тысячи обстрелов осуществленных той стороной. Не инициировала расследование по факту убийства бойца 14-й бригады. Вели себя на встрече бесхарактерно, улетев в объятия Путина, считает ветеран Андрей Римарук.

2. Александр Лукашенко в своей борьбе с оппозицией и участниками протестов все чаще прибегает к услугам наемников. Это свидетельствует о том, что его режим превращается в аналог режима Януковича. Лукашенко уже не может рассчитывать на то, что силовики выполнят любые его приказы. Вот почему "титушки" на улицах Минска - это не доказательство силы Лукашенко, а доказательство его слабости, убежден публицист Виталий Портников.

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3. 2 сентября Кабмин должен был утвердить проект указа президента о назначении пожизненных государственных стипендий деятелям образования. Среди претендентов был отец президента Александр Зеленский. Это президенту точно не в плюс. Зеленский сейчас стремительно теряет доверие. Через $100 может потерять сотни тысяч сторонников. Голосов которых на выборах ему потом не хватит, считает эксперт рынка труда Сергей Марченко.

4. Заместитель помощника главы Пентагона по вопросам ядерной и противоракетной проблематике Роберт Суфер разъяснил особенности стратегии ядерного сдерживания США. Выделил создание тактической ядерной боеголовки W76-2. Ее возможная установка на баллистических ракетах подводных лодок покажет России, что она не получит никакого преимущества даже в случае ограниченного использования ядерного оружия. Это наглядный урок для Украины о том, что безопасность государства нельзя строить только на бумаге. Киеву нужен алгоритм собственных действий, особенно учитывая существенный рост агрессивности Москвы, отмечает дипломат Олег Белоколос.

5. 14 сентября Лукашенко намерен продать Путину Беларусь. Торги предусматриваются сложные. Путин мечтает восстановить Советский Союз. В то же время он не может не понимать, что, "проглатывая" Беларусь, он получает как минимум два несъедобных для себя "продукты": токсического Лукашенко и свободолюбивую белорусскую политическую нацию, которая проснулась. Как взять Беларусь без Лукашенко и без народа - это весьма небанальная задача вряд ли по силам Путину. У Лукашенко задача не менее сложная: как продать Путину Беларусь и при этом остаться ее полным диктатором. Но сделка не состоится по пустяковой, на взгляд ее участников причине: никто из них не хочет спрашивать мнения единственного законного собственника — народ Республики Беларусь, рассуждает российский журналист Игорь Яковенко.