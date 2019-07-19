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пятница, 19 июля 2019 09:45

Кандидату в нардепы вручат подозрение

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Кандидату в нардепы вручат подозрение
Подозрение подготовили по части 4 статти191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах". ФОТО: Владимир Карплюк

Генеральная прокуратура анонсировала вручение подозрения кандидату в депутаты, екс-главе Ирпеня Владимиру Карплюк. Его пригласили на вручение подозрения 19 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Подозрение подготовили по части 4 статьи 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах".

"Опережая заявления о" политических преследованиях ", отмечу лишь, что в уголовном производстве, где фигурирует известный на Киевщине мэр, только сплошная экономика", - указала пресс-секретарь Луценко.

До сообщения ГПУ Карплюк заявил, что информация о подозрении является фейком. Ведь никаких повесток в ГПУ, полиции или других органов он не получал.

"Кандидату в народные депутаты Украины по 95 округу Владимиру Карплюка не вручали, не объявляли сообщение о подозрении в совершении никаких преступление. Информация об этом является провокацией со стороны политических оппонентов, распространена исключительно в СМИ и не подтверждена на сайте Генпрокуратуры Украины", - говорится в его странице.

Владимир Карплюк идет на парламентские выборы самовыдвиженцем в 95 избирательном округе (Ирпень и часть Киево-Святошинского района).

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Карплюк ушел с должности городского головы в июле 2018 года. Его решение связывали с продолжающимся в течение нескольких недель в Ирпене "Антикоррупционным марафоном", набравший обороты и усилил общественный резонанс.

В 2015 Карплюк задекларировал 67 квартир, приобретенных в 2013.

В 2017 екс-главе Ирпеня сообщили подозрение возможным возведение жилого комплекса без разрешений и лицензий, а также нарушения безопасности во время работ с повышенной опасностью. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил тяжелые повреждения. В этом году Карплюка сообщили подозрения по статьям: создание, руководство преступной организацией с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, совершение преступления группой лиц), завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации.

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