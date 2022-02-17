Kalush Orchestra предложили представить Украину на Евровидении

На отборе группа получила максимальное количество баллов от зрителей.

Суспільне обратится к Kalush Orchestra по поводу представления Украины на Евровидении.

Об этом сообщили в четверг.

"Было принято решение обратиться к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидения-2022 в Турине", - говорится в сообщении.

Группа заняла второе место в финале и получила 14 баллов в целом, из них максимальные 8 - от зрителей и 6 - от судей.

Согласно правилам, в случае прекращения Суспільним участия в отборе участника, определенного победителем, Суспільне имеет право принять решение по определению представителя от Украины на конкурсе из других финалистов, объяснили.

"Для вещателя важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу, поэтому Суспільне предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на Евровидении-2022, руководствуясь принципом соблюдения рейтинговой таблицы финалистов Национального отбора", - заявили.

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Вчера певица Алина Паш сняла свою кандидатуру в качестве представительницы Украины в конкурсе Евровидения.

Этому предшествовал скандал с поддельной справкой о пересечении границы в оккупированный Крым. Оргкомитет решил прекратить участие артистки в отборе.

Алина Паш сотрудничала с хозяйствующими субъектами страны-агрессора Российской Федерации, что также является основанием для ее неучастия в Евровидении, рассказала блогер Татьяна Микитенко.

Алину Паш объявили победителем нацотбора на Евровидение 12 февраля. Kalush Orchestra намекнули на подтасовку голосов со стороны организаторов. По словам участников группы, после объявления результатов они хотели посмотреть официальный документ с количеством баллов, которые исполнителям поставили зрители, однако им не показали протокол.