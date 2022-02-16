"Украинцы не идиоты" - блогер Стерненко призвал Суспільне дисквалифицировать Алину Паш

 
Ексклюзивы
1/5
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 225
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
1 Просмотров: 819
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
Просмотров: 2430
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
Просмотров: 3375
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 405
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 873
Избегайте разговоров с "вестниками апокалипсиса". Психолог о преодолении тревожности от новостей о РФ
Избегайте разговоров с "вестниками апокалипсиса". Психолог о преодолении тревожности от новостей о РФ
Просмотров: 927
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 1215
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
4 Просмотров: 7047
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 12519
Фото
Все фото
8
19
3
12
12
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера &quot;Носорога&quot; Сенцова
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера "Носорога" Сенцова
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
&quot;Карайте Путина, а не Украину&quot; - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве
"Карайте Путина, а не Украину" - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве
&quot;Не впускайте их назад&quot; - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Видео
Все видео
Депутат от ОПЗЖ назвал тероборону бандформированием
Депутат от ОПЗЖ назвал тероборону бандформированием
Трухина выгонят из фракции, но не из Рады
Трухина выгонят из фракции, но не из Рады
Ахметов приехал в прифронтовый город
Ахметов приехал в прифронтовый город
Депутат от "Партии Шария" опозорился в горсовете
Депутат от "Партии Шария" опозорился в горсовете
День единения: марафон показывают все телеканалы - от Ахметова до Порошенко
День единения: марафон показывают все телеканалы - от Ахметова до Порошенко
Интервью
1/5
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 1665
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 4464
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3 Просмотров: 4194
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1845
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3258
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 945
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
среда, 16 февраля 2022 15:11

"Украинцы не идиоты" - блогер Стерненко призвал Суспільне дисквалифицировать Алину Паш

  Комментировать
&quot;Украинцы не идиоты&quot; - блогер Стерненко призвал Суспільне дисквалифицировать Алину Паш
Фото: Instagram.com/alinapash

Государственная пограничная служба Украины отмежевалась от истории с поддельной справкой Алины Паш о пересечении границы в оккупированный Крым.

Об этом заявил блогер Сергей Стерненко в среду.

16 февраля певица, которую объявили победительницей нацотбора на Евровидение, сообщила в Instagram, что ГНСУ не может предоставить ей справку о пересечении административной границы с Крымом в 2015 году.

В ведомстве ей ответили, что информация о пересечении границ Украины и административных границ с оккупированными территориями сохраняется в течение пяти лет.

"Алина Паш не смогла подтвердить свою ложь, что якобы она ездила на полуостров через Херсонскую область", - написал блогер и сообщил, что артистка 11 августа 2015 года из Киева вылетела в Москву, а 12-го из Москвы прилетела в оккупированный Крым.

"14.08.2015 из Домодедово прилетела в Киев.

В итоге имеем: фото Алины на Красной площади в Москве, визит в оккупированный Крым через Москву с нарушением закона, отсутствие извинений и многократная публичная ложь об этом, подделка "справки" от ГНСУ, это уже преступление, Паш не может доказать свою ложь по поводу визита в Крым.

Думаю, у Суспільне есть все основания дисквалифицировать ее абсолютно законно. Надеюсь, именно это и произойдет. Не стоит думать, что ты самая умная, и что Photoshop тебе поможет. Украинцы не идиоты", - пишет блогер.

Ранее ГНСУ сообщила, что не выдавала певице справку, которую распространил Суспільний мовник.

Алина Паш сотрудничала с хозяйствующими субъектами страны-агрессора Российской Федерации, что также является основанием для ее неучастия в Евровидении, рассказала блогер Татьяна Мыкытенко.

Алину Паш объявили победителем нацотбора на Евровидение 12 февраля.

Kalush Orchestra намекнули на подтасовку голосов со стороны организаторов.

По словам участников группы, после оглашения результатов они хотели посмотреть официальный документ с количеством баллов, которые исполнителям поставили зрители, однако им не показали протокол.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Украинцы не идиоты" - блогер Стерненко призвал Суспільне дисквалифицировать Алину Паш». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Открытие столетия: археологи нашли гробницу фараона

Самое читаемое
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов Просмотров: 11682
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины 1 Просмотров: 11169
Отпала необходимость: в ЕС сделали заявление об обязательной вакцинации
Отпала необходимость: в ЕС сделали заявление об обязательной вакцинации Просмотров: 10503
Верховная Рада во вторник изменила пенсионное законодательство
Верховная Рада во вторник изменила пенсионное законодательство Просмотров: 8946
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры Просмотров: 7921
Политика
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
 Просмотров: 207
Разведка Эстонии назвала новые прогнозы вторжения России в Украину
Разведка Эстонии назвала новые прогнозы вторжения России в Украину Просмотров: 883
В Беларуси заявили о полном выводе российских войск и техники после учений
В Беларуси заявили о полном выводе российских войск и техники после учений 1 Просмотров: 189
Нардепам-беглецам подготовили законопроект-"сюрприз"
Нардепам-беглецам подготовили законопроект-"сюрприз" Просмотров: 1197
Депутат от ОПЗЖ назвал тероборону бандформированием
Депутат от ОПЗЖ назвал тероборону бандформированием
 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
5
"Иначе выводы будут серьезные" - Зеленский дал Ахметову и Пинчуку сутки на возвращение
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
3
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3
Офис президента обстреляли из рогатки
3
16 февраля станет Днем единения - Зеленский обратился к украинцам
Голосов: 1581
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть