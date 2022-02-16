"Украинцы не идиоты" - блогер Стерненко призвал Суспільне дисквалифицировать Алину Паш

Фото: Instagram.com/alinapash

Государственная пограничная служба Украины отмежевалась от истории с поддельной справкой Алины Паш о пересечении границы в оккупированный Крым.

Об этом заявил блогер Сергей Стерненко в среду.

16 февраля певица, которую объявили победительницей нацотбора на Евровидение, сообщила в Instagram, что ГНСУ не может предоставить ей справку о пересечении административной границы с Крымом в 2015 году.

В ведомстве ей ответили, что информация о пересечении границ Украины и административных границ с оккупированными территориями сохраняется в течение пяти лет.

"Алина Паш не смогла подтвердить свою ложь, что якобы она ездила на полуостров через Херсонскую область", - написал блогер и сообщил, что артистка 11 августа 2015 года из Киева вылетела в Москву, а 12-го из Москвы прилетела в оккупированный Крым.

"14.08.2015 из Домодедово прилетела в Киев.

В итоге имеем: фото Алины на Красной площади в Москве, визит в оккупированный Крым через Москву с нарушением закона, отсутствие извинений и многократная публичная ложь об этом, подделка "справки" от ГНСУ, это уже преступление, Паш не может доказать свою ложь по поводу визита в Крым.

Думаю, у Суспільне есть все основания дисквалифицировать ее абсолютно законно. Надеюсь, именно это и произойдет. Не стоит думать, что ты самая умная, и что Photoshop тебе поможет. Украинцы не идиоты", - пишет блогер.

Ранее ГНСУ сообщила, что не выдавала певице справку, которую распространил Суспільний мовник.

Алина Паш сотрудничала с хозяйствующими субъектами страны-агрессора Российской Федерации, что также является основанием для ее неучастия в Евровидении, рассказала блогер Татьяна Мыкытенко.

Алину Паш объявили победителем нацотбора на Евровидение 12 февраля. Kalush Orchestra намекнули на подтасовку голосов со стороны организаторов. По словам участников группы, после оглашения результатов они хотели посмотреть официальный документ с количеством баллов, которые исполнителям поставили зрители, однако им не показали протокол.