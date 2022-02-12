"Перед нами закрыли двери": в финале нацотбора на Евровидение-2022 разгорелся скандал

Kalush Orchestra сообщили о подтасовке голосов на национальном отборе Евровидения-2022. Фото - Facebook

Участники группы Kalush Orchestra обвиняют устроителей национального отбора на Евровидение-2022 в подтасовке голосов. По словам участников группы, после оглашения результатов конкурса - они хотели посмотреть официальный документ с количеством баллов, которые исполнителям поставили зрители, однако им не показали протокол.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

По словам участников группы, набравшей наибольшее количество голосов от телезрителей, они хотели посмотреть протокол с указанием результатов. Однако их просьбу проигнорировали.

"Мы хотели посмотреть баллы, однако перед нами закрыли двери", - сообщили исполнители.

Проектный менеджер группы Kalush Orchestra Николай Кучерявый подробно рассказал о причине возмущения музыкантов.

"У нас должно быть меньше всего вопросов. Мы люди простые. Но мы за честность и справедливость. Хотел посмотреть, как это все происходит у нас в прямом эфире, поскольку мы впервые на Евровидении. Но почему-то этого не происходит, к сожалению", - сказал Николай Кучерявый.

Он сообщил, что группа планирует создать петицию на сайте президента Украины, чтобы получить доступ к протоколу результатов голосования нацотбора.

Один из членов жюри Ярослав Лодыгин сообщил, что организаторам нет смысла подтасовывать голоса телезрителей.

"Мы общественный вещатель, у нас нет цели заработать много денег с смс-ок", - сказал он.

Эксперт сказал, что представитель общественного вещателя может гарантировать, что никакого вмешательства в результаты голосования не было. Ситуацию, описанную музыкантами, когда перед ними закрыли двери, Лодыгин комментировать отказался.

"При этой сцене я не был. Не могу комментировать то, чего не видел", - сказал он.

В национальном отборе на Евровидение 2022 года победила исполнительница Алина Паш с песней "Тени забытых предков". Участница подала заявку позже. Перед оглашением результатов, она ответила на критику журналистов по поводу посещения оккупированного Крыма. Паш заявила, что ее обвиняют несправедливо.