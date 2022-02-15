Алина Паш нарушила еще одно требование нацотбора Евровидения - блогер

Алина Паш сотрудничала с хозяйствующими субъектами страны-агрессора, рассказала блогер.

Алина Паш сотрудничала с российской компанией и публиковала перепев российского артиста Богдана Титомира. Что противоречит требованиям участников национального отбора Евровидения о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами страны-агрессора Российской Федерации.

Об этом рассказала автор проекта "Рагу.лі", блогер Татьяна Микитенко.

"Совпадение произошло, перед выступлением на Евровидении с канала Алины Паш исчез проект", - говорит блогер.

В ролике Паш поет песню Титомира "Делай как я". "Здесь нет чужих, здесь только свои", - поет она.

Запись композиции Алины и DrumsDaddy спонсировала российская компания "Ферреро Россия".

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Также певица с российскими артистами принимала участие в записи трибьют-альбома к 130-летию Мандельштама "Сохрани мою речь навсегда".

Блогер напомнила о требовании к участнику: не осуществлял концертную деятельность, выступления, участие в каких-либо публичных и / или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, субъектами хозяйствования и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора.

"Алина Паш не имеет права представлять Украину. Ее вообще не имели права допускать к конкурсу. В этом пункте Алина Паш уже все прос*ала", - говорит Татьяна Мыкытенко.

Алина Паш, которую объявили победительницей национального отбора на Евровидение-2022, подделала справку от пограничников касательно ее поездки в оккупированный Крым, сообщил блогер Сергей Стерненко. Суспільне заявило, что не будут подписывать соглашение с исполнительницей, пока не проверят информацию. Алину Паш объявили победителем нацотбора на Евровидение 12 февраля. Kalush Orchestra намекнули на подтасовку голосов со стороны организаторов. По словам участников группы, после оглашения результатов они хотели посмотреть официальный документ с количеством баллов, которые исполнителям поставили зрители, однако им не показали протокол.