Алина Паш подделала справку и летала российскими авиалиниями в оккупированный Крым - Стерненко

"Суспільне" должно отменить результаты отбора на Евровидение, написал блоггер.

Алина Паш, которую объявили победительницей Национального отбора на "Евровидение-2022", подделала справку от пограничников касательно ее поездки в оккупированный Крым.

Об этом заявил блогер Сергей Стерненко.

Вчера представители певицы опубликовали документ от Государственной пограничной службы о том, что она в августе 2015 года посещала оккупированный Крым через админграницу в Херсонской области, напомнил блогер.

"Из собственных источников как в ГНСУ, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015 года Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта", - заявил Стерненко.

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По словам блогера, певица 11 августа рейсом Киев-Москва покинула территорию Украины. Вернулась обратно авиарейсом Домодедово-Киев 14-го. В оккупированном Крыму находилась 12-го.

"Соответственно, по прибытии в Москву, воспользовавшись российскими авиалиниями, певица попала в оккупированный Крым, нарушив правила пересечения государственной границы Украины.

Эти факты легко может еще раз проверить Госпогранслужба. И она обязана выступить с заявлением о фальсификации "справки".

Более того, подделка документов является уголовным правонарушением, и если наши правоохранители самостоятельно не откроют сейчас уголовное производство, я буду обращаться к ним с соответствующим заявлением.

"Суспільне" обязано отменить результаты отбора на Евровидение. Потому что когда Украину будет представлять любительница россии, которая незаконно ездила в Крым и нарушала правила отбора, еще и фабрикуя документы – это национальный позор", - написал Стерненко.

Алину Паш объявили победителем нацотбора на Евровидение 12 февраля. Kalush Orchestra намекнули на подтасовку голосов со стороны организаторов. По словам участников группы, после оглашения результатов они хотели посмотреть официальный документ с количеством баллов, которые исполнителям поставили зрители, однако им не показали протокол. Согласно правилам отбора на Евровидение, исполнитель не может участвовать в нем в случае, если незаконно посещал оккупированный Крым.