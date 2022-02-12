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суббота, 12 февраля 2022 22:40

Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
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Объявили победителя национального отбора песенного конкурса Евровидения-2022. Победу завоевала Аlina Pash с треком "Тени забытых предков". Песня посвящена народным мотивам и давней мифологии и героям.

Об этом сообщил журналист Gazeta.ua.

Аlina Pash пообещала удивить Италию и всю Европу искренностью.

"Тина Кароль удивилась, что я сделала не хип хоп и не R&B. А это сейчас та музыка, которая звучит из моего сердца. Я себе представляю, как я стою в Турине, как мне дадут такую возможность то мне будет не стыдно за эту музыку. Сообщение, взрослое, уверенное и актуальное. Оно звучит из моего сердца", - сказала исполнительница.

Алина Паш вышла в финал нацотбора Евровидения 2022
Фото: Василина Копитко
Wellboy вышел в финал Нацотбора Евровидения 2022
Алина Паш вышла в финал нацотбора Евровидения 2022
Екатерина Павленко приняла участие в концерте на финале нацотбора Евровидения 2022
Екатерина Павленко приняла участие в концерте на финале нацотбора Евровидения 2022

Перед выступлением Аlina Pash вышла к журналистам, напевая. Она ответила на упреки в том, что посещала оккупированный Крым. Pash заметила, что ездила в гости к друзьям, а законы не нарушала, поскольку не давала там концертов.

"Я думала, почему на девушку из Закарпатья, которая делает украинские песни, проекты столько льется негатива. А потом вспоминаю сказки и там всегда есть кто-то противостоит. Разве я бы смогла написать такую музыку, если бы не любила Украину? Вы поверили хоть одной той желтой статье?", - подчеркнула Alina Pash.

Жюри поставили: Alina Pash - 8, Wellboy 7, Kalush Orchestra - 6, Our Atlantic -5, Barleben -4, Roxolana - 3, Michael Soul -2 , Cloudless -1.

Финал конкурса проходил 12 февраля в Центре культуры и искусства НАУ. В финал вышли 8 исполнителей. Среди фаворитов была реперка Alina Pash с композицией "Тени забытых предков".

Финалисты нацотбора "Евровидения-2022" Kalush Orchestra сняли клип на киевском рынке-шайбе. В модернистском здании раньше был рынок Железнодорожный, а впоследствии супермаркет. В съемке участвовали фанаты группы.

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