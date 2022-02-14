Участие скандальной Alina Pash в Евровидении под угрозой: Суспільне не подписывает соглашение

Активист Сергей Стерненко 14 февраля заявил, что имеет все подозрения утверждать факт подделки документа Alina Pash о ее сухопутном пересечении границы в Крым.

Автор: instagram.com/alinapash Alina Pash может не поехать на Евровидение

Блогер подчеркнул, что справка о пересечении границы является подделкой. Он уверен, что артистка пересекала границу с территории страны-агрессора российскими авиалиниями, а не автобусом. Об этом написал в Telegram.

"Алине Паш настоятельно рекомендую признать факт подделки справки и отказаться от участия в Евровидения. Пока не поздно", - написал активист.

"Суспільне получили обращение и решили напрямую выяснить все обстоятельства с Государственной пограничной службой Украины и добавили, что не будут подписывать соглашение с исполнительницей, пока не проверят информацию.

Автор: t.me/ssternenko/3600 Сергей Стерненко заявил, что справка Alina Pash о пересечении границы является подделкой

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"В связи с полученной информацией от граждан о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Суспільний мовник обращается в ГНСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы", - говорится в заявлении.

12 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2022. Конкурс длился четыре часа. Соревновались восемь исполнителей: Cloudless, Alina Pash, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Wellboy, Barleben. Судьями были Тина Кароль, Джамала и член правления Суспільного радиоведущий Ярослав Лодыгин. Ведущими - Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Победителем объявили Алину Паш с песней "Тіні забутих предків". Жюри ей поставили высший бал - восемь.