"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети

12 февраля состоялся финал Национального отбора на "Евровидение-2022". Конкурс длился четыре часа.

Соревновались восемь исполнителей: Cloudless, Alina Pash, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Wellboy.

Судьями были Тина Кароль, Джамала и член правления "Суспільне", радиоведущий Ярослав Лодыгин. Ведущими – Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

Победителем объявили Алину Паш с песней "Тіні забутих предків". Жюри ей поставили самый большой бал – восемь. Самый большой балл от зрителей получили Kalush Orchestra – восемь.

В результате первая набрала 15 баллов, вторые – 14. На третьем месте оказался Wellboy – с 13 баллами.

Kalush Orchestra намекнули на подтасовку голосов со стороны организаторов. По словам участников группы, после оглашения результатов они хотели посмотреть официальный документ с количеством баллов, которые исполнителям поставили зрители, однако им не показали протокол.

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Победительница нацотбора во время агрессии РФ против Украины посещала оккупированный Крым и летала в Москву. Состоит в базе сайта "Миротворец". Сотрудничала с продюсерским центром Ивана Дорна Masterskaya, регулярно катающегося в Россию на выступления.

Дорн вместе с российской группой "Мумий Тролль" развлекал президента Владимира Зеленского на концерте "Новогодний Вечерний Квартал".

В 2019 году Алина Паш по приглашению Офиса президента выступала на праздновании Дня Независимости.

Результаты нацотбора "Евровидения" активно комментируют пользователи соцсетей. Gazeta.ua предлагает самое интересное.

"Сейчас выходит такая ситуация, что Украину по результатам сомнительного отбора будет презентовать исполнительница, нормально относящаяся к российским оккупантам, катающаяся к ним и посещавшая оккупированные территории", - говорит блогер Сергей Стерненко.