Дорн рассказал, почему на восьмой год агрессии РФ продолжает развлекать россиян

Певец Иван Дорн продолжает выступать в стране-агрессоре Российской Федерации.
Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
Во время интервью певец говорил по-украински.
"Я не считаю, что из-за моих выступлений в России каким-то образом я вызываю там агрессию к своей стране. Это напротив прививка от агрессии. Очень важно, чтобы они слышали голос Украины, чтобы они знали нашу культуру и чтобы я и все остальные ее распространяли. Таким образом, мы все равно влияем на неагрессию", - заявил певец.
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Дорн также заявил, что во время его выступлений в РФ российские спецслужбы никогда с ним не контактировали.
"Ни разу. Вообще. Если бы это произошло, я бы прекратил выступать на территории России", - сказал.
В июле на концерте в Нижнем Новгороде в РФ Дорн пожелал Кремлю быть "непробитым".
Также Дорн регулярно появляется на кремлевском телеканале "Первый". Там его называли "звездой российской эстрады".
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
В ноябре враг на Донбассе убил шестерых украинских военных.
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