Дорн рассказал, почему на восьмой год агрессии РФ продолжает развлекать россиян

Дорн сказал, что российские спецслужбы в РФ его не вербовали.

Певец Иван Дорн продолжает выступать в стране-агрессоре Российской Федерации.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Во время интервью певец говорил по-украински.

"Я не считаю, что из-за моих выступлений в России каким-то образом я вызываю там агрессию к своей стране. Это напротив прививка от агрессии. Очень важно, чтобы они слышали голос Украины, чтобы они знали нашу культуру и чтобы я и все остальные ее распространяли. Таким образом, мы все равно влияем на неагрессию", - заявил певец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нельзя петь тому, кто тебя бьет" – Кикабидзе о поездках артистов из Украины в РФ

Дорн также заявил, что во время его выступлений в РФ российские спецслужбы никогда с ним не контактировали.

"Ни разу. Вообще. Если бы это произошло, я бы прекратил выступать на территории России", - сказал.

В июле на концерте в Нижнем Новгороде в РФ Дорн пожелал Кремлю быть "непробитым". Также Дорн регулярно появляется на кремлевском телеканале "Первый". Там его называли "звездой российской эстрады". Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. В ноябре враг на Донбассе убил шестерых украинских военных.