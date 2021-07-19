"Пусть никто не пробивает Кремль" - Дорн развлекал россиян

Дорн выступает в стране-агрессоре РФ на восьмой год войны. Фото: instagram.com/davor660

Артист из Украины Иван Дорн выступил в России, где пожелал Кремлю быть "непробитым".

В минувшую субботу Дорн выступал в Нижнем Новгороде на фестивале "Столица закатов". Там прочитал стихотворение, которое написал к годовщине города, из сообщения сайта NewsNN.

"Реки за спиной сливают русло: два – в один поток.

Стрелка град оберегает восьмисотый уже год.

Этот град я поздравляю! Юбиляр ты мой родной.

Пусть никто не пробивает честь твою и Кремль твой.

Нижний Новгород холмистый с характерною чертой,

Добрых жителей и чистых, и всегда готовых в бой.

Что ж, зацепимся за это, приготовься к бою, брат", - цитирует Дорна российский сайт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 29-летний воин умер от ожогов

В 2017 году Дорн в интервью российскому блогеру Дудю оправдывался, что не помогал украинским военным. Российскую агрессию против Украины назвал "ссорой двух братьев", а футболку с тризубом надел на "Новой волне", чтобы никто "не вонял".

Артисты из Украины Монатик, Дорн и Надежда Дорофеева с мужем Дантесом снялись для кремлевского телеканала "Первый". Дорн был на кремлевском телеканале в апреле, пел перед россиянами. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.