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суббота, 12 февраля 2022 23:56

Победительница нацотбора "Евровидения-2022" находится в списке "Миротворца" та посещала оккупированный Крым
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Победительница Нацотбора "Евровидение 2022" Алина Паш с 2019 года находится в базе "Миротворца" за посещение оккупированного Крыма в 2015 году.

Согласно информации сайта, певица занесена в список из-за "сознательного нарушения Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками".

 
Тогда она о своем посещении Ялты сама сообщала в соцсетях.
Автор: Depo.ua
 
В 2019 году Катя Осадчая в интервью спросила певицу о ее полете в Крым через Москву. Паш ей ответила, что была тогда бессильна и не думала о последствиях. Теперь певица опровергает слова и говорит, что ехала на оккупированную территорию со стороны Украины.
 

"Накануне я через Москву летела из Стамбула и, вернувшись домой, села в автобус и с друзьями доехала в Ялту. Мы ездили в Ялту на свадьбу до украинцев. Их там еще до сих пор много и я стараюсь их поддерживать как могу. На тот момент я ездила на свадьбу. Моя позиция четкая – у нас восемь лет идет война, Россия – агрессор, Крым – это Украина, я ездила в Украину", – прокомментировала певица.

Паш предоставила "Суспильному" гарантии, что ее выступление в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы происходило со стороны Украины.

 
Также певица заявила, что она не выступала в России. По ее словам, ее туда приглашали, но все же она не проводила там выступлений. В соцсетях к этому исполнительница публиковала фото в триколоре.
 
Также в 2017 году распространяла свои снимки в Москве.
 

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12 февраля определили, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидения-2022. Давали оценки выступлениям финалистов как зрители, так и члены жюри. Победителем нацотбора стала Alina Pash.

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