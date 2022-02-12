Победительница нацотбора "Евровидения-2022" находится в списке "Миротворца" та посещала оккупированный Крым

Победительница Нацотбора "Евровидение 2022" Алина Паш с 2019 года находится в базе "Миротворца" за посещение оккупированного Крыма в 2015 году.
Согласно информации сайта, певица занесена в список из-за "сознательного нарушения Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками".
"Накануне я через Москву летела из Стамбула и, вернувшись домой, села в автобус и с друзьями доехала в Ялту. Мы ездили в Ялту на свадьбу до украинцев. Их там еще до сих пор много и я стараюсь их поддерживать как могу. На тот момент я ездила на свадьбу. Моя позиция четкая – у нас восемь лет идет война, Россия – агрессор, Крым – это Украина, я ездила в Украину", – прокомментировала певица.
Паш предоставила "Суспильному" гарантии, что ее выступление в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы происходило со стороны Украины.
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12 февраля определили, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидения-2022. Давали оценки выступлениям финалистов как зрители, так и члены жюри. Победителем нацотбора стала Alina Pash.
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