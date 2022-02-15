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вторник, 15 февраля 2022 15:19

Алине Паш не выдавали справку о пересечении админграницы с Крымом - Госпогранслужба

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Алине Паш не выдавали справку о пересечении админграницы с Крымом - Госпогранслужба
Алина Паш посещала оккупированный Крым в 2015 году.

Государственная пограничная служба не выдавала певице Алине Паш, которую объявили победительницей национального отбора на Евровидение, справку о законном пересечении государственной границы Украины через КПВВ Чаплинка в 2015 году.

Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко, пишет "Українська правда".

"Госпогранслужба проанализировала информацию, распространенную Общественным вещателем Украины о документе, якобы выданном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на Евровидение.

Нам неизвестно, что за документ опубликовал вещатель, ведь Госпогранслужба такой документ не создавала и под таким номером никому не предоставляла", - заявил спикер пограничников.

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Ведомство также получило обращение от Суспільного по подтверждению создания такого документа. В ближайшее время вещатель получит ответ.

Демченко уточнил, что ГНСУ прорабатывает ответ на обращение самой Алины Паш о пересечении границы, которое поступило и зарегистрировано в ведомстве.

Алина Паш подделала справку от пограничников касательно ее поездки в оккупированный Крым и летала на полуостров российскими авиалиниями, сообщил блогер Сергей Стерненко.

Суспільне заявило, что не будут подписывать соглашение с исполнительницей, пока не проверят информацию.

Алину Паш объявили победителем нацотбора на Евровидение 12 февраля.

Kalush Orchestra намекнули на подтасовку голосов со стороны организаторов. По словам участников группы, после оглашения результатов они хотели посмотреть официальный документ с количеством баллов, которые исполнителям поставили зрители, однако им не показали протокол.

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15
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