Алина Паш не поедет на Евровидение

Певица Алина Паш сняла свою кандидатуру в качестве представительницы Украины в конкурсе Евровидения.
Об этом написала в Instagram.
"Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения. К сожалению", - написала она.
Паш сообщила о разрыве отношений со своим директором. Она принесла извинения за фальшивую справку о въезде в Крым.
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"Я хочу попросить прощения от имени своего проекта у украинцев, у Суспильного, у каждого, кто наблюдает за этим отрицательным шумом вокруг меня. Грустно отдавать себе отчет, что свои же вставляют такие тяжелые и неприятные палки в колеса", - написала певица.
Алину Паш объявили победительницей нацотбора на Евровидение 12 февраля.
Ранее в сети появилась информация, что она выступала в оккупированном Крыму. Это расценили как нарушение правил участия в нацотборе. Вскоре певица сказала, что ехала в Крым на автобусе из Украины.
Позже выяснилось, что Паш подделала справку от пограничников о ее поездке в оккупированный Крым и летала на остров российскими авиалиниями.
Kalush Orchestra намекнули на подтасовку голосов со стороны организаторов. Они заняли второе место.
По словам участников группы, после оглашения результатов они хотели посмотреть официальный документ с количеством баллов, которые исполнителям поставили зрители, однако им не показали протокол.
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