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среда, 16 февраля 2022 15:19

Алина Паш не поедет на Евровидение

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Алина Паш не поедет на Евровидение
Паш попросила прощения и сняла свою кандидатуру. Фото: "Фокус"

Певица Алина Паш сняла свою кандидатуру в качестве представительницы Украины в конкурсе Евровидения.

Об этом написала в Instagram.

"Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения. К сожалению", - написала она.

Паш сообщила о разрыве отношений со своим директором. Она принесла извинения за фальшивую справку о въезде в Крым.

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"Я хочу попросить прощения от имени своего проекта у украинцев, у Суспильного, у каждого, кто наблюдает за этим отрицательным шумом вокруг меня. Грустно отдавать себе отчет, что свои же вставляют такие тяжелые и неприятные палки в колеса", - написала певица.

Алину Паш объявили победительницей нацотбора на Евровидение 12 февраля.

Ранее в сети появилась информация, что она выступала в оккупированном Крыму. Это расценили как нарушение правил участия в нацотборе. Вскоре певица сказала, что ехала в Крым на автобусе из Украины.

Позже выяснилось, что Паш подделала справку от пограничников о ее поездке в оккупированный Крым и летала на остров российскими авиалиниями.

Kalush Orchestra намекнули на подтасовку голосов со стороны организаторов. Они заняли второе место.

По словам участников группы, после оглашения результатов они хотели посмотреть официальный документ с количеством баллов, которые исполнителям поставили зрители, однако им не показали протокол.

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